«السكتات القلبية» تنبئ بحدوثها قبل 24 ساعة

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت دراسة جديدة حول المرضى الذين يعانون من السكتة القلبية مفاجئة،إذ تشير الدراسة إلى أن نحو 50 % من المرضى قد يشعرون بأعراض تحذيرية واضحة قبل 24 ساعة من الفقدان المفاجئ لوظائف القلب، ما يؤكد البحث، الذي نشر في وقت سابق من هذا الأسبوع في مجلة «لانسيت ديجيتال هيلث»، بأنه يمكن أن يساعد على التنبه لخطر الإصابة بسكتة قلبية مفاجئة قبل حدوثها.

كما وجد الباحثون، بما في ذلك أولئك من مركز سيدارز سيناي الطبي، في الولايات المتحدة، أن الأعراض التحذيرية قد تختلف باختلاف الجنسين، مع أبرز الأعراض بين النساء هو ضيق التنفس، ولدى الرجال هو ألم حاد في الصدر.

هذا وقد أكد المؤلف المشارك في الدراسة سوميت تشوغ في بيان بأن «استخدام الأعراض التحذيرية، يمكن أن يؤدي إلى الإنقاذ المبكر».

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز