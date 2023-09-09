خلايا دماغية «هجينة» غريبة

المصدر: دبي - البيان

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اكتشف فريق دولي من العلماء نوعاً جديداً من خلايا الدماغ مختبئاً بين الخلايا العصبية والوحدات الداعمة لها، وفق «ساينس ألرت».

واندهش العلماء باكتشاف أن نوع الخلية الجديد يتميز بخصائص كليهما، ما يسمح بأداء دور نشط في الوظائف العصبية مع الاستمرار في تقديم الدعم للأنسجة العصبية المحيطة به.

وكشفت الدراسة أن ما يعرف باسم الخلايا النجمية (الخلايا الداعمة)، تكون وفيرة في الدماغ وتلتف حول الوصلات العصبية مثل «الغراء». وظهرت أدلة مهمة، تؤكد أن الخلايا النجمية قد تساهم في «إطلاق» الخلايا العصبية عن طريق إفراز الغلوتامات، الناقل العصبي الرئيسي في الدماغ.

وبهذا الصدد، عثر باحثون من مؤسسات مختلفة في المملكة المتحدة وأوروبا، على خلية هجينة جذرية في أدمغة الفئران.

ويقول العالم أندريا فولتيرا، من جامعة لوزان في سويسرا: «بين الخلايا العصبية والخلايا النجمية، لدينا الآن نوع جديد من الخلايا في متناول اليد. إن اكتشافه يفتح آفاقاً بحثية هائلة».

ووجد الباحثون أن الخلايا المتخصصة تطلق الغلوتامات في نقاط ساخنة دقيقة تشبه المشبك العصبي، الذي يشمل المساحة التي تتواصل فيها خليتين عصبيتين عادة عن طريق إطلاق الغلوتامات.

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