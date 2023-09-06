دراسة: فيتامين «سي» ينشّط الأورام السرطانية

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول فيتامين «سي» يؤدي إلى تنشيط الأورام السرطانية.

وأوضحت الدراسة، التي أجراها فريق من معهد كارولينسكا في السويد، أن فيتامين «سي» ومضادات الأكسدة الأخرى تحفز تكوين أوعية دموية جديدة في أورام سرطان الرئة، وذلك حسبما أفاد موقع «ذا تايم أوف إنديا».

وأكدت أن هذا الخطر الذي تحدثه المكملات الغذائية التي تحتوي على مضادات الأكسدة يحصل عند تناولها بكميات زائدة.

وقال قائد الدراسة، مارتن بيرجو، الأستاذ في قسم العلوم البيولوجية والكيميائية: «لقد وجدنا أن مضادات الأكسدة تنشّط آلية تسبب الأورام السرطانية في تكوين أوعية دموية جديدة»، معرباً عن دهشته؛ لأنه كان يعتقد سابقاً أن مضادات الأكسدة لها تأثير وقائي.

وأضاف بيرجو: «الأوعية الدموية الجديدة تغذي الأورام ويمكن أن تساعدها على النمو والانتشار».

لكنَّه طمأن المرضى تجاه مضادات الأكسدة الموجودة في الطعام العادي، موضحاً أن الخطر يهدد مرضى السرطان والأشخاص الذين يعانون ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان.

وقال تينغ وانغ، طالب الدكتوراه في مجموعة البروفيسور بيرجو في معهد كارولينسكا: «قامت العديد من التجارب السريرية بتقييم فعالية مثبطات تكوين الأوعية، لكن النتائج لم تكن ناجحة كما كان متوقعاً».

وأضاف وانغ: «تفتح دراستنا الباب أمام طرق أكثر فعالية لمنع تكوين الأوعية الدموية في الأورام، على سبيل المثال، المرضى الذين تظهر أورامهم مستويات عالية من BACH1 قد يستفيدون أكثر من العلاج المضاد لتكوين الأوعية الدموية من المرضى الذين لديهم مستويات منخفضة من BACH1».

وتابع: «الخطوة التالية إجراء فحص تفصيلي لكيفية تنظيم مستويات الأكسجين والجذور الحرة لبروتين BACH1»، مشيراً إلى الفريق البحثي سيجري دراسات مماثلة على أشكال السرطان الأخرى.

واستخدم الباحثون مجموعة من الأساليب البيولوجية الخلوية، وركزوا معظم عملهم على أورام سرطان الرئة من خلال دراسة الأعضاء العضوية، وهي أورام صغيرة مزروعة من المرضى، ودرسوا أيضاً عينات من أورام الثدي والكلى البشرية.

من جهته، أوضح الدكتور مهند دياب، استشاري الأورام السرطانية، أن هناك دراسات أجريت على فيتامين «سي» و«دي» للأشخاص غير المصابين بالسرطان، لاغتاً إلى أن عددهم يصل إلى 14 ألف شخص.

وقال دياب، خلال لقائه أمس عبر شاشة قناة «العربية»، إن هؤلاء الأشخاص قسموا إلى قسمين، أحداهما يتناول فيتامينات يومياً، والآخر لم يتناول شيئاً.

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا مصابين بأي نوع من أنواع الأورام، مؤكداً أنه بعد 8 سنوات أجري تقييم لهم، ولم يثبت أي زيادة بأعداد السرطان لدى الفئتين.

وشدد على أن فيتامين «سي» لا يسبب سرطاناً بالنسبة إلى الأصحاء، مشيراً إلى أن هناك دراسة أخرى أجريت على الأشخاص المصابين بسرطان الرئة، وكانوا يتناولون مضادات الأكسدة مثل فيتامين «سي» و«دي»، ووُجد أن هؤلاء المرضى لديهم تقدُّم بالمرض.

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