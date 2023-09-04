الضحك يخفف أعراض أمراض القلب

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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وجد باحثو مستشفى بورتو أليغري في البرازيل أن العلاج بالضحك وسيلة فعالة لتخفيف أعراض أمراض القلب، حسب «روسيا اليوم». وتشير «ديلي ميل»، إلى أن الأطباء حللوا خلال هذه الدراسة بيانات تخص 26 مريضاً متوسط عمرهم 64 عاماً، شخصت إصابتهم بمرض نقص التروية.

قسم الأطباء المرضى إلى مجموعتين. عرضت على أفراد المجموعة الأولى لمدة ثلاثة أشهر أفلام وبرامج كوميدية. أما أفراد المجموعة الثانية عرضت عليهم أفلام وثائقية جادة. وأظهرت النتائج أن كمية الأكسجين التي يمكن أن تضخها قلوبهم ارتفعت لدى أفراد المجموعة الأولى بنسبة 10 بالمئة. كما تحسنت لديهم مرونة الأوعية الدموية.

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