مشروبات صباحية تساعد على إنقاص الوزن

المصدر: إعداد: السيد رمضان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتاد الكثير من الناس على شرب الشاي أو القهوة في الصباح على معدة فارغة، ويغيب عن أكثرنا الآثار المترتبة على تلك العادة، لا سيما المهتمون بإنقاص أوزانهم.

وبحسب موقع صحيفة «تايمز أوف إينديا»، فإن تناول الشاي أو القهوة في الصباح قد يؤدي إلى زيادة إنتاج حمض المعدة، ومن ثم حدوث إزعاج في الجهاز الهضمي، وتقلُّب نسبة السكر في الدم.

وفيما يلي مشروبات بديلة وأكثر صحة للتناول صباحاً:

​ماء الكركم والفلفل الأسود​

إن تناول رشات من الكركم والفلفل الأسود في الماء الدافئ يمكن أن يصنع مشروباً صباحياً صحياً للغاية لبدء يومك به.

ويمكن أن يساعد هذا المشروب على تعزيز عملية التمثيل الغذائي والتخلص من الدهون الزائدة.

ماء الكمون والشمر

يمكن أن يساعد مشروب الماء المغلي مع قليل من الكمون والشمر على تحسين عملية الهضم والتعامل مع الانتفاخ.

​ماء بالليمون​

يمنح هذا المشروب الطبيعي المكوَّن من نصف ليمونة معصورة على قليل من الماء الدافئ الانتعاش.

وإذا أضيفت إليه كمية قليلة من العسل أو القرفة يصبح مشروباً مثالياً في الصباح، ويساعد على طرد السموم من الجسم.

الماء الدافئ​

إذا كنت لا تريد أي متاعب في الصباح، فما عليك سوى شرب كوب من الماء العادي أو الفاتر على معدة فارغة.

سيؤدي ذلك إلى ترطيب جسمك وتسريع عملية التمثيل الغذائي لديك، ويمكن أن يساعد أيضاً على طرد السموم من الجسم.

​متى تتناول الشاي أو القهوة صباحاً؟​

بمجرد الانتهاء من تناول أي من هذه المشروبات، تناول بعض المكسرات مثل اللوز المنقوع أو بذور اليقطين.

وإذا كنت ترغب في تناول طعام حلو، يمكنك اختيار الزبيب أو التمر أو الفواكه الطازجة.

وبعد فترة قصيرة من تناول أي من هذه الأطعمة، يمكنك تناول الشاي أو القهوة في الصباح.

ومن المهم ملاحظة أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتخلص من عادتك المتمثلة في تناول الشاي أو القهوة كأول شيء، واستبدال أي من المشروبات المذكورة بهما.

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