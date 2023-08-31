طبيب يؤكد قدرة الواقع الافتراضي على علاج الاضطرابات النفسية

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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أكد طبيب نفسي قدرة الواقع الافتراضي على علاج الاضطرابات النفسية.

وأوضح الدكتور عمرو سليمان، استشاري الطب النفسي، أن باحثين بدأوا منذ ثلاث سنوات في استخدام الواقع الافتراضي لعلاج بعض الاضطرابات النفسية الخاصة بالقلق تحديداً.

وقال سليمان، ‏خلال مداخلة هاتفية اليوم مع برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر «القناة الأولى» المصرية، إن هناك طريقة للعلاج في الطب النفسي هي عبارة عن مواجهة ما يهابه الشخص أو لديه «فوبيا» منه مثل الأماكن المغلقة والمرتفعة.

وأضاف أن الواقع الافتراضي يمنح أصحاب اضطرابات القلق القدرة على مواجهته، مشيراً إلى أن الأمر في البداية لم يكن واقعياً على مستوى العلاج.

يُذكر أن تجارب عديدة أجراها اختصاصيون للعلاج بالاعتماد على تقنية الواقع الافتراضي، وأثارت اهتمام الأوساط العلمية، إذ مكّنت البيئة الافتراضية التي يمكن بناؤها عبر هذه التقنية من تجنيب المرضى العديد من المخاطر التي كانت تحفُّهم في حال التعرُّض للمُحفّزات التي تؤثر فيهم في سبيل تخطّي الحالة النفسية السلبية.

وذكر أطباء، في أبحاث سابقة، أن تقنية الواقع الافتراضي تمكّن من التحكُّم في البيئة المحيطة بالمرضى من خلال تحديد التجربة التي يختارون لهم معايشتها بغرض العلاج، وتحسّن فرص علاجهم الممكنة.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال العلاج النفسي اعتماداً على الواقع الافتراضي حديث العهد مقارنةً بالعلاج التقليدي السلوكي، لكنَّ فوائده الكثيرة تحفّز على المضيّ قُدماً في الدراسات التي تستهدفه، لعلّه يصبح يوماً أداة مُعتمدة في علاج الكثير من الحالات النفسية التي قد تستغرق العديد من الجلسات بالطرق التقليدية.

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