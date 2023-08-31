أعضاء 5 متوفين دماغيًا تنقذ حياة 12 سعوديا

المصدر: د ب أ

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تمكّن فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء من الحصول على موافقات للتبرع بأعضاء خمسة متوفين دماغيًا لصالح مرضى القصور العضوي النهائي وذلك في كلٍ من مستشفى الأمير مشاري بن عبدالعزيز في بلجرشي، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومدينة الملك سعود الطبية، بالإضافة إلى مستشفى كليفلاند في أبو ظبي.

وقال المركز ، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الخميس ، إنه تم إنقاذ حياة طفلين /5 و 8 أعوام / عانا من مرض القصور القلبي النهائي بإجراء عمليتي زراعة قلب لهما، وتم إنقاذ حياة مواطن /44 عامًا/ عانى من القصور القلبي النهائي بإجراء عملية زراعة قلب له.

وأضاف أنه تم إنقاذ حياة طفل /عامان/ من مرض القصور الكبدي النهائي بزراعة كبد له أعادت البهجة والابتسامة على محياه، وتم إنهاء معاناة ثلاثة مواطنين /24 و 54 و 58 عاما / من مرض القصور الكبدي النهائي.

ولفت إلى أنه تم إجراء ست زراعات كلى لثلاثة مواطنين /17 و49 و56 عامًا/، وإجراء عمليتي زراعة كلى لمواطنتين /27 و 45 عامًا / أعادت لهم الأمل وأنهت معاناتهم مع مرض القصور الكلوي النهائي وجلسات الغسيل الدموي، بالإضافة إلى إجراء عملية زراعة بنكرياس لمواطن /40 عامًا/.

وأوضح المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي، أن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية وبما يضمن عدالة التوزيع وفق الأولويات الطبية للمرضى، مبينًا أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية.

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