أداة جديدة تخفف من مخاطر السكتة الدماغية

المصدر: دبي ــ البيان

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طور الباحثون في جامعة إيست أنجليا، أداة جديدة لتحديد المرضى المعرضين لخطر عدم انتظام ضربات القلب، والمعروفة باسم «الرجفان الأذيني»، ورغم أنّ هذه الحالة لا تهدد الحياة، إلا أنها تزيد من خطر إصابة الأشخاص بنوبة نقص تروية عابرة (TIA) أو سكتة دماغية بما يصل إلى خمس مرات.

وكشفت دراسة جديدة، عن أربعة عوامل محددة يمكنها التنبؤ بالمرضى الذين سيعانون من الرجفان الأذيني. تشمل هذه العوامل التقدم في السن، وارتفاع ضغط الدم الانبساطي، ومشاكل في التنسيق ووظيفة الغرفة اليسرى العلوية من القلب. وفي الدراسة المنشورة بدورية يقول الباحثون، إنّ الأداة المبتكرة سهلة للغاية.

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