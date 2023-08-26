مضاد حيوي فتاك في مواجهة الجراثيم الخارقة

المصدر: دبي - البيان

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تم عزل مضاد حيوي قوي جديد، من البكتيريا التي لم يكن من الممكن دراستها من قبل، قادر على مكافحة البكتيريا الضارة وحتى «الجراثيم الخارقة» متعددة المقاومة، حيث يمكن للمضاد الحيوي المسمى كلوفيباكتين قتل البكتيريا بطريقة غير عادية، مما يجعل من الصعب على البكتيريا تطوير أي مقاومة ضده.

ووفقاً لورقة بحثية نشرت في دورية «سيل»؛ يبدو أن كلوفيباكتين لديه آلية قتل غير عادية حيث إنه لا يستهدف جزيئاً واحداً فقط، بل ثلاثة جزيئات مختلفة تعتبر جميعها ضرورية لبناء جدار الخلية، ويقول الباحثون إن آلية الهجوم متعددة الأهداف لكلوفيباكتين تمنع تخليق جدار الخلية البكتيرية في وقت واحد في مواقع مختلفة، مما يحسن نشاط الدواء ويزيد بشكل كبير من قوته في تطوير المقاومة.

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