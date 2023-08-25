غرسات تعزز فرص استعادة النطق

المصدر: باريس - أ ف ب

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تتزايد فرص استعادة القدرة على الكلام لمن فقدوها جرّاء مرض أو حادث، وفقاً لتجربتَي زرع غرسات في الدماغ أظهرتا تقدماً كبيراً في هذا المجال، نشرت نتائجهما أول من أمس في مجلة «نيتشر».

كانت بات بينيت البالغة 68 عاماً تشغل وظيفة قيادية، قبل تشخيص إصابتها بمرض «شاركو» قبل أكثر من عقد. وفي مارس 2022، زرع لها الباحثون من قسم جراحة المخ والأعصاب في جامعة ستانفورد الأمريكية أربع غرسات تحوي 64 قطباً كهربائياً دقيقاً مصنوعة من السيليكون.

ومكّنت غرسة التواصل بين الدماغ والآلة بات بينيت من التحدث عبر الشاشة بمعدل يفوق 60 كلمة في الدقيقة.

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