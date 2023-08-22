دواء السكري يعالج أمراضاً خطرة

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجدت دراسة جديدة انخفاض مستويات الدم لأربعة مؤشرات حيوية لأمراض القلب والكلى بعد العلاج بدواء كاناجليفلوزين، الذي يستخدم لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، وفقاً لدراسة جديدة نُشرت في مجلة CIRCULATION.

وأُجري تحليل لتجربة سريرية لأكثر من 2500 شخص يعانون من مرض السكري من النوع الثاني وأمراض الكلى، كان لدى الأشخاص الذين تناولوا كاناجليفلوزين، مستويات أقل من المؤشرات الحيوية الأربعة مقارنة بأولئك الذين تناولوا دواءً وهمياً خلال فترة الدراسة التي استمرت ثلاث سنوات. ساعد علاج «كاناجليفلوزين» على تقليل مخاطر أمراض القلب بين المرضى.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز