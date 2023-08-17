لماذا تزايدت الإصابة بقصر النظر بين الأطفال؟

المصدر: البيان

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كشفت دراسة علمية حديثة عن سبب غريب وراء تزايد الإصابة بقصر النظر بين الأطفال.

وأوضحت الدراسة، التي أجراها التحالف العالمي للتوعية بقصر النظر، أن قضاء الأطفال وقتاً أقل خارج المنزل هو السبب في تعاظم خطر إصابتهم بقصر النظر، وذلك حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» الإخباري، نقلاً عن شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وأكدت أن قضاء الأطفال المزيد من الوقت في الخارج يمكن أن يقلل خطر إصابتهم بقصر النظر، مشيرةً إلى أن انخفاض مقدار الوقت الذي يقضيه الأطفال في الهواء الطلق يؤثر في صحة عيونهم، حيث يساعد الضوء الطبيعي من الشمس في الحفاظ على العين.

وقال الباحثون إن قضاء الأطفال 76 دقيقة إضافية خارج المنزل يومياً يمكن أن يقلل خطر قصر النظر بنسبة 50 في المئة.

وأفاد أكثر من نصف الآباء المشمولين في الدراسة أن أطفالهم يلعبون في الخارج أقل مما كانوا يفعلون عندما كانوا صغاراً.

وذكر أكثر من ثلاثة أرباعهم أنهم يرغبون في قضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق مع أسرهم.

ومع ذلك، فإنهم يشعرون بأنهم غير قادرين على ذلك؛ لأن أطفالهم يفضلون قضاء وقتهم على الأجهزة الإلكترونية، ولأن الآباء لا يشعرون أن لديهم وقتاً كافياً للخروج.

ووجدت الدراسة أيضاً أن ما يقرب من ربع الآباء لم يأخذوا أطفالهم أبداً لإجراء اختبارات لأعينهم.

وقال اختصاصي البصريات، حمزة موسى، الذي شارك في الدراسة: «قصر النظر في ازدياد في الأطفال. لقد أصبح مشكلة صحية عالمية؛ لأنه مرض لا رجعة فيه».

وأكد موسى ضرورة إجراء فحوص عين منتظمة مع طبيب العيون لتحديد أي مشكلات لدى الأطفال في وقت مبكر.

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