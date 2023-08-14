لدائن بلاستيكية في قلب الإنسان

المصدر: دبي - البيان

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رصد علماء في الصين، للمرة الأولى، لدائن بلاستيكية دقيقة (ميكروبلاستيك)، كالتي تستخدم في تغليف المواد الغذائية والدهانات، في قلب الإنسان.

وتوصل علماء من مستشفى بكين في الصين حسب «سكاي نيوز» إلى هذا الاكتشاف المثير للقلق، بعدما قاموا بتحليل أنسجة القلب لـ15 مريضاً خضعوا لجراحة القلب والأوعية الدموية، وفقاً للدراسة التي نشرتها الجمعية الكيميائية الأمريكية.

واكتشف العلماء عشرات الآلاف من اللدائن الدقيقة في معظم عينات الأنسجة التي فحصت، كما عثروا على جزيئات بلاستيكية في جميع عينات الدم، وفقما ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

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