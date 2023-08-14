الذكاء الاصطناعي يكشف مضاعفات السكري

المصدر: دبي - البيان

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يمكن للذكاء الاصطناعي اكتشاف المضاعفات الرئيسة لمرض السكري عن طريق فحص عيون المريض.

ويقوم باحثون من جامعة ليفربول وجامعة مانشستر Metropolitan بتعديل المعدات التي يستخدمها حالياً فاحصو البصريات للكشف عن اعتلال الأعصاب المحيطية بالسكري (DPN).

وسيعمل عن طريق مسح الأعصاب في مقدمة العين بدلاً من الخلف، مع قدرة عنصر الذكاء الاصطناعي في الجهاز على التنبؤ بالضرر المستقبلي، حسب «روسيا اليوم».

يعرف DPN بأنه أحد المضاعفات الرئيسة لمرض السكري، والسبب الأول لبتر الأطراف.

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