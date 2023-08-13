سماعة رأس رقمية تكشف التغيرات في الدماغ

المصدر: دبي - البيان

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أصبح بإمكان سماعة رأس رقمية جديدة مصممة لقياس التغيرات في وظائف المخ تغيير القرارات المتعلقة بمدى سرعة استعداد الرياضي للعودة للملعب، بعد تعرضه لارتجاج.

في تقييم للجهاز، وجد باحثو جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو أنه يستطيع كشف التغيرات في الدماغ، حتى لدى الرياضيين، الذين اختفت أعراض الارتجاج لديهم.

ورغم عدم اعتماد الجهاز بعد من قبل إدارة الغذاء والدواء، إلا أن الجهاز يمكن أن يشغل مكانة مهمة بين الرياضيين والأطباء والمدربين، الذين يشعرون بالقلق إزاء الآثار طويلة المدى للارتجاجات المتكررة المرتبطة بالرياضة.

وتشمل هذه الإصابات الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن، ومرض الزهايمر، وأمراض باركنسون، بحسب مجلة JAMA Network Open.

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