الذكاء الاصطناعي يكشف الملاريا بدقة عالية

المصدر: دبي ـ البيان

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نجح فريق دولي من الباحثين في تطوير نظام مؤتمت بالكامل، يجمع بين برنامج الكشف عن الذكاء الاصطناعي والمجهر الآلي، يمكنه تشخيص الملاريا بدقة عالية، بحسب ورقة بحثية نشرت في دورية Frontiers in Malaria.

وفي الغالب يعتمد تشخيص الملاريا على الفحص المجهري اليدوي، حيث يقوم أحد المتخصصين بفحص أفلام الدم باستخدام المجهر لتأكيد وجود طفيليات الملاريا. ومع ذلك، فإن دقة النتائج تعتمد على مهارات أخصائي الميكروسكوب ويمكن أن يعيقها التعب الناجم عن أعباء العمل المفرطة للفنيين الذين يجرون الاختبار، مما يجعل من النظام الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي فرصة لتشخيص دقيق وحاسم.

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