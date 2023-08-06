طريقة لهندسة الأوعية الدموية لعلاج أمراض القلب

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

طوّر باحثو جامعة ملبورن طريقة سريعة وغير مكلفة، وقابلة للتطوير لإنشاء أوعية دموية ذات أشكال هندسية معقدة مثل الأوعية الدموية الأصلية، وذلك عبر الجمع بين العديد من المواد وتقنيات التصنيع. وبحسب البحث الذي نُشر في مجلةACS Applied Materials and Interfaces فإنَّ الأوعية التي تم إنشاؤها لديها القدرة على علاج أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتعتبر الطريقة التي طوّرها الباحثون سريعة وغير مكلفة، وقابلة للتطوير لهندسة الأوعية الدموية من الأنسجة الطبيعية، حيث تعتبر الأساليب الحالية بطيئة، وتتطلب معدات متخصصة ومكلفة مثل المفاعلات الحيوية، كما أنها منخفضة الإنتاجية.

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