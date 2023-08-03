النوم غير المنتظم يرتبط ببكتيريا الأمعاء

المصدر: دبي – البيان

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توصلت دراسة جديدة إلى أن أنماط النوم غير المنتظمة مرتبطة بالبكتيريا الضارة في الأمعاء، حيث تعتبر الدراسة هي الأولى التي وجدت ارتباطات متعددة بين التحول في الساعة البيولوجية للجسم عندما تتغير أنماط النوم في أيام العمل والإجازات، وجودة النظام الغذائي، وعاداته، وتكوين ميكروبيوم الأمعاء.

ووجد الباحثون أن اختلاف 90 دقيقة فقط في توقيت منتصف النوم، نقطة المنتصف بين وقت النوم ووقت الاستيقاظ، يرتبط بالاختلافات في تكوين ميكروبيوم الأمعاء، خلال الدراسة التي أُجريت على 934 شخصاً.

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