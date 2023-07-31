التغير المناخي يؤدي إلى تقلّص الدماغ البشري

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة «Brain Behavior Evolution» أن تغير المناخ يؤثر سلباً في حجم أدمغة البشر ويؤدي إلى تقلصها.

ويقول الباحثون إن الدماغ الأصغر ينتج تغييرات سلوكية لدى الأجيال. وعادة ما يشعر البشر بالقلق من ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، والفيضانات، والطقس المعاكس، وما إلى ذلك.

ولكن ما لم يؤخذ في الاعتبار هو أن هذا النوع من التغييرات الجذرية سيكون له تأثير أيضاً على الدماغ البشري حسب موقع «24 الإلكتروني». ووفقاً للدراسة، فإن الفترات التي يكون فيها الطقس حاراً أدت إلى انخفاض كتلة الدماغ البشري، بحسب موقع غير رايس.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز