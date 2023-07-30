مسببات أمراض مجمدة تستيقظ

المصدر: دبي - البيان

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يتحسب العلماء لاحتمال عودة مسببات الأمراض التي كانت شائعة على الأرض، لكنها بقيت مجمدة آلاف السنين في الغطاء الجليدي، وأن تنبثق من جديد مع ذوبان الجليد، ويجدون في هذا خطراً حقيقياً ماثلاً، وفق «ساينس ألرت».

وفي الواقع، حدث هذا من قبل، ففي عام 2016، تفشت الجمرة الخبيثة غربي سيبيريا بسبب ذوبان جراثيم الجمرة الخبيثة في التربة الصقيعية، وقتلت الآلاف من حيوانات الرنة، وأثرت على عشرات الأشخاص. وفي دراسة جديدة نُشرت في مجلة «علم الأحياء الحسابي»، حسب الباحثون المخاطر البيئية التي يشكلها إطلاق فيروسات قديمة لا يمكن التنبؤ بها.

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