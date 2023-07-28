سترات تمكن الصم من الاستمتاع بالموسيقى

المصدر: نيويورك ــ أ ف ب

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تمكن خبير الصوتيات باتريك هانلون من برمجة سترات لمسية تهدف إلى تمكين مشاهدين صمّ أو ضعاف السمع من الاستمتاع بحفلة موسيقية.

وخلال حفلة موسيقية كلاسيكية أُقيمت أخيراً في مركز لينكولن في مانهاتن، أتيحت للحاضرين فرصة ارتداء سترات لاسلكية تعمل باللمس تعيد نسخ الموسيقى المؤداة على المسرح.

وتكمن الفكرة في إعادة إنتاج وظيفة طبلة الأذن المتمثلة في نقل الترددات الصوتية إلى العظم. ثم تصبح هذه الترددات المُضخمة نبضات عصبية. وعند ارتداء السترات اللمسية تؤدي البشرة دور النقل هذا.

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