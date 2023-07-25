زيت الزيتون يقلل خطر الخرف

المصدر: دبي - البيان

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كشف علماء أمس في الاجتماع السنوي الرئيس للجمعية الأمريكية للتغذية أنّ دمج زيت الزيتون في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد على تقليل خطر الخرف.

وأشارت النتائج إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يومياً لديهم خطر أقل بـ28 % للوفاة من الخرف مقارنةً بأولئك الذين لم يتناولوا زيت الزيتون مطلقاً أو نادراً.

هذه الدراسة هي الأولى التي تبحث في العلاقة بين النظام الغذائي والموت المرتبط بالخرف.

وحلل العلماء الاستبانات الغذائية وسجلات الوفيات التي تم جمعها من أكثر من 90 ألف أمريكي على مدى ثلاثة عقود، توفي فيها 4749 مشاركاً في الدراسة بسبب الخرف.

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