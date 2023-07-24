اكتشاف 500 جين مرتبط بالنظام الغذائي

المصدر: دبي - البيان

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اكتشف باحثون من جامعة كولورادو نحو 500 جين يتأثر بشكل مباشر بنوعية الأطعمة التي يتناولها الإنسان، والتي تعتبر واحدة من أوسع الدراسات البحثية نطاقاً.

وتمثّل النتائج خطوة مهمة نحو استخدام علم الوراثة لدى الشخص؛ لتطوير استراتيجيات تغذية دقيقة تساعد في تحسين الصحة، أو الوقاية من المرض.

ويعتبر أحد أكبر التحديات في تحديد الجينات المرتبطة بالنظام الغذائي في أن بعض الأطعمة التي يتناولها الأشخاص ترتبط بالعديد من العوامل، كارتفاع الكوليسترول أو وزن الجسم، أو حتى الحالة الاجتماعية والاقتصادية.

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