لقاح ثوري يقضي على الملاريا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح فريق دولي من العلماء في تطوير لقاح، يعتمد على تقنية الرنا المرسال mRNA، أثبت اللقاح فاعليته وقدرته على تحفيز استجابات الخلايا المناعية الوقائية ضد طفيلي Plasmodium المسبب للملاريا في النماذج قبل السريرية، بحسب دراسة جديدة نشرت أمس في دورية «المناعة الطبيعية»، ويقول العلماء: يعتمد نهجنا الفريد على الخلايا التائية التي تلعب دوراً مهماً في المناعة.

على وجه التحديد، نوع من الخلايا التائية يسمى خلية الذاكرة المقيمة في الأنسجة، التي توقف عدوى الملاريا في الكبد. ويعمل فريق البحث الآن على إدخال اللقاح في التجارب السريرية البشرية.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز