ما تأثير نقص البوتاسيوم على صحتك؟

المصدر: البيان

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يعد البوتاسيوم من العناصر المهمة لوظائف الأعصاب والخلايا العضلية، وخاصة الخلايا العضلية في القلب. تتحكم الكلى في مستوى البوتاسيوم في الجسم، ما يسمح للبوتاسيوم الزائد عن حاجة الجسم بالخروج عن طريق البول والعرق.

ويحدث نقص البوتاسيوم عندما يكون مستوى البوتاسيوم في الدم منخفضاً جداً. ولا يسبب انخفاض البوتاسيوم البسيط أي أعراض، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يؤدي نقص البوتاسيوم في الجسم إلى عدم انتظام ضربات القلب، بالإضافة إلى ضعف شديد في العضلات، وغالباً ما تزول هذه الأعراض بعد العلاج.

كما يمكن أن يؤدي عدم الحصول على القدر الكافي من البوتاسيوم، وانخفاض مستوى المغنيسيوم في الدم إلى انخفاض البوتاسيوم، وغالباً ما يكون من أسباب نقص البوتاسيوم، المعاناة من المضاعفات أو الآثار الجانبية لبعض الأمراض أو الأدوية.

ومن فوائد البوتاسيوم أيضاً أنه يحافظ على السوائل في الجسم ويعزز صحة العضلات ويحافظ على ضغط الدم في المستوى المتزن، ما يقي من السكتات القلبية. ويوجد البوتاسيوم في العديد من الخضراوات والفواكه والأسماك ومنتجات الألبان.

5 مصادر طبيعية غنية بالبوتاسيوم

1 - الموز

تحتوي ثمرة الموز متوسطة الحجم على 422 ملغم من البوتاسيوم، وهو ما يعادل 9% من الكم اليومي الذي ينصح به الخبراء. ويحتوي الموز أيضاً على المغنيسيوم والحديد وفيتامين "C" و"B6" والنحاس والمنغنيز والألياف.

2 - الأفوكادو

توفر كل 100 غرام من الأفوكادو حوالي 485 ملغم من البوتاسيوم. والأفوكادو غني بالدهون أحادية التشبع، المفيدة للقلب، كما أنها غنية بالألياف والفولات والمغنيسيوم وفيتامين "B5" و"B6" و"E" و"K".

3 - البطاطا

تحتوي حبة البطاطا متوسطة الحجم تحتوي على 926 ملغم من البوتاسيوم، كما أنها مصدر أساسي لفيتامين "C" و"B6" والمعدن والمغنيسيوم والألياف والفولات. وينصح بتناول البطاطا بقشرها نظراً لاحتواء القشور على فوائد عديدة.

4 - البطاطا الحلوة

كل 100 غرام من البطاطا الحلوة تحتوي على 475 ملغم من البوتاسيوم، كما أنها مصدر جيد لفيتامين "A".

5 - الطماطم

كل 100 غرام من معجون الطماطم يحتوي على 439 ملغم من البوتاسيوم، كما أن كوبا واحدا من عصير الطماطم يحتوي على 556 ملغم من البوتاسيوم. وإضافة إلى فوائدها العديدة، تحتوي الطماطم على الـ"توماتين" الذي يخفض مستوى الكوليسترول في الدم.

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