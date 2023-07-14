مسكنات الألم من نفايات الورق

المصدر: (دبي - البيان)

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تمكن العلماء من صنع اثنين من مسكنات الألم المعروفة، الأسيتامينوفين (المعروف أيضاً باسم الباراسيتامول) والإيبوبروفين، من مركب موجود في أشجار الصنوبر، وليس من مواد كيميائية مصدرها الزيت الخام. ويعتبر المركب أيضاً منتج نفايات من صناعة الورق ويمكن أن يكون بديلاً مستداماً للمواد الكيميائية الزيتية، وفق «ساينس ألرت».

ويقول جوش تيبيتس، الكيميائي بجامعة باث في المملكة المتحدة: «يستخدم نموذج التكرير الحيوي نفايات المنتجات الثانوية من صناعة الورق لإنتاج مجموعة من المواد الكيميائية المستدامة التي يمكن استخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات».

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