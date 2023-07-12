علماء يثبتون إمكانية «سماع الصمت»

المصدر: (دبي - البيان)

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خلص فريق من علماء النفس إلى أن الصمت هو شيء يمكن سماعه، وفق «ميديكال إكسبريس». وقد استخدم الباحثون الأوهام السمعية للكشف عن: كيف أن لحظات الصمت تشوه إدراك الناس للوقت. وتطرقت الدراسة إلى الجدل حول ما إذا كان بإمكان الناس سماع ما هو أكثر من الأصوات.

وتشير النتائج إلى أن الناس قد «يسمعون الصمت» بنفس الطريقة التي يسمعون بها الأصوات. وقال المؤلف الرئيسي للدراسة رويي جاي غوه، وهو طالب دراسات عليا علم النفس بجامعة جونز هوبكنز: «من المدهش أن ما يقترحه عملنا هو أن الـ«لا شيء» هو أيضاً «شيء يمكنك سماعه».

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