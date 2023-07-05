المرض النفسي يعوق تشخيص أنواع من «السرطان»

المصدر: (سان فرانسيسكو ـــ د ب أ)

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كشفت دراسة حديثة أجريت في الدنمارك أن بعض الأشخاص، الذين يعانون من مشكلات نفسية لا يقبلون على المشاركة في برامج الفحوصات الطبية، للتأكد من إصابتهم بمرض سرطان القولون والمستقيم.

وتشير الدراسات إلى أن ما يقدر بخمسة آلاف دنماركي يصابون بسرطان القولون والمستقيم كل عام، ويصيب هذا المرض الفئة العمرية، التي تزيد على خمسين عاماً بصفة خاصة، ولذلك توفر السلطات الصحية إمكانية إجراء فحص مجاني لجميع الدنماركيين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 50 و74 عاماً، ولكن دراسة حديثة أجرتها كلية الطب في جامعة أرهوس الدنماركية أظهرت أن الدنماركيين، الذين يشكون من أمراض نفسية تتراجع احتمالات قبولهم فرصة إجراء فحص، للتأكد من احتمالات إصابتهم بهذا المرض.

واعتمدت الدراسة على بيانات مليوني و36 ألفاً و352 دنماركياً عُرض عليهم إجراء فحص، للتأكد من احتمالات إصابتهم بسرطان القولون والمستقيم، وتبين أن نسبة المشاركين من المرضى النفسيين جاءت أقل بواقع 8. 13% من الأصحاء، وأن هذه النسبة ارتفعت إلى 4. 15% لدى النساء.

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