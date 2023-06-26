عقار واعد للسمنة.. حبة «ويغوفي» تختصر آلام الحقن

المصدر: أ ب

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أعلنت شركة «نوفو نورديسك» للأدوية عن اعتزامها تقديم طلب لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية لنيل الموافقة على إنتاج الحبوب في وقت لاحق من العام.

وتمثل الخطوة الجديدة حلماً طالما راود ما يزيد على 40 في المئة من الأمريكيين الذين يعانون السمنة المفرطة، إذ بإمكانهم التخلص من السمنة بسهولة بابتلاع حبة عقار.

وأوضحت نتائج نهائية لدراستين، نُشرتا أمس، أن الجرعات العالية من الدواء في عقار «ويغوفي»، التي يتم تناولها كحبوب عن طريق الفم، قد تكون بكفاءة الحقن الشائعة، عندما يتعلق الأمر بفقدان أرطال من وزن الجسم وتحسين الصحة العامة.

ويبدو أن الأقراص القوية تجدي نفعاً أيضاً مع مرضى السكري الذين يعانون لإنقاص الوزن.

وقال الدكتور دانيال بيسيسن، رئيس قسم الغدد الصماء في مستشفى دنفر هيلث العام، الذي يعالج مرضى يعانون السمنة، ولكنه لم يشارك في البحث الجديد: «إذا طرحت سؤالاً عشوائياً على الناس: هل تفضل تناول حبة أو حقنة؟ ستجد أن الأغلبية الساحقة تفضل تناول الحبوب».

وأضاف بيسيسن أن هذا مع افتراض أن كلا الطريقتين لتناول الأدوية فعالتان ومتوافرتان ويمكن تحمل تكلفتهما، فهذه هي أهم العوامل بالنسبة إلى المواطنين.

وثمة حبوب أخرى لإنقاص الوزن في السوق، لكنها لم تحقق الخفض الكبير في الوزن الذي حققته العقاقير يتم التي أضيف لها «ويغوفي».

وقالت الدكتورة كاثرين سوندرز، أستاذة طب الباطنة في مستشفى «وايل كورنيل هيلث»، والمؤسس المشارك لشركة «إنتليهيلث» الطبية المعنية بعلاج السمنة، إن الأشخاص الذين يعانون السمنة سيكونون سعداء إذا كان لديهم خيار فموي فعَّال بالقدر نفسه.

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