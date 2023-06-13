علامات تشير لارتفاع السكر في نظامك الغذائي

المصدر: البيان

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ارتفاع السكر في الدم أو ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، هي مشكلة صحية خطيرة للذين يعانون من مرض السكري.

ويجب علاج أعراض ارتفاع السكر في الدم بسرعة لمنع أي مضاعفات من مرض السكري.

علامات

وفي هذا الصدد حذرت أخصائية الغدد الصماء الروسية الدكتورة أنتونينا غورييفا من علامات تشير إلى ارتفاع محتوى السكر في نظامك الغذائي ، مشيرة الى انها قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة.



التعب المستمر

وقالت غورييفا «قبل كل شيء يجب الانتباه إلى التعب المستمر. لأن الأشخاص الذين يحبون تناول وجبات خفيفة من الحلويات هم في الواقع يلحقون الضرر بصحتهم. لأن السكر يعطي طاقة فعلا ولكن لفترة قصيرة فقط، ما يؤدي إلى الشعور بالضعف» وفقا لـ «روسيا اليوم» .

نزلات البرد

ونبهت الأخصائية الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، حيث يشير تكرر الإصابة بنزلات البرد إلى ارتفاع مستوى السكر في أجسامهم.



الجهاز الهضمي



وأضاف «على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي توخي الحذر أيضا، لأن ارتفاع نسبة السكر في الجسم يؤدي إلى اضطراب عمل الجهاز الهضمي، إذ يعاني الشخص عادة من الإمساك ونوبات الإسهال وانتفاخ البطن والغازات».

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