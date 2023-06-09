ما دلالة فقدان الوزن المفاجئ؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فقدان الوزن المفاجئ له أسباب عديدة ، ولكن قد يكون هناك فقدان مفاجئ للوزن تعود أسبابه إلى بعض الحالات الخطيرة التي تحدث في الجسم.

وفي هذا الصدد كشفت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية الروسية، أن فقدان الوزن المفاجئ هو من الأعراض الخطيرة التي تشير إلى الإصابة بالسرطان أو السل أو داء السكري.

وقالت الطبيبة إن فقدان الوزن الفجائي يشير إلى نشاط متزايد لعملية التمثيل الغذائي في الجسم ما يتطلب إنفاق كمية كبيرة من الطاقة.

وأوضحت : "الانخفاض المفاجئ في وزن الجسم، من دون مبرر أو سبب يذكر ولا يمكن السيطرة عليه، يمكن أن يكون بسبب الإصابة بالسرطان، أو السل، أو مرض السكري من النوع الأول، أو التسمم الدرقي، أو أمراض أخرى"، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأوصت بضرورة استشارة الطبيب في مثل هذه الحالات وعدم محاولة اكتشاف الأسباب وعلاجها ذاتيا.

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