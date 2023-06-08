تقنية حديثة تبشر بثورة في زراعة "القلوب"

المصدر: إعداد أحمد الشنقيطي

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بشر باحثون في جامعة "ديوك هيلث" الأمريكية بطريقة جديدة للحفاظ على أعضاء جسم الإنسان المراد زرعها لمرضى يحتاجون إليها.

معلوم أن معظم القلوب المزروعة هي من متبرعين ميتين دماغياً، لكن الأبحاث الجديدة تظهر أن نهجا مختلفا يمكن أن يكون أكثر جدوى مع فرصة لتوسيع شريحة الأعضاء المتاحة للتبرع.

تحدث الطريقة المعتادة للتبرع بالأعضاء عندما يقرر الأطباء ، من خلال الاختبارات الدقيقة ، أن شخصا ما ميت دماغيا. يترك الجسم على جهاز التنفس الصناعي الذي يحافظ على نبضات القلب والأعضاء المؤكسجة حتى يتم استردادها ووضعها على الجليد.

نوع آخر من المتبرعين هو الذين يصابون بما يعرف بـ "موت الدورة الدموية" وهم الذين تعرضوا لإصابة بليغة لا يرجى أن يبقوا على قيد الحياة بعدها، ومع ذلك لم تتوقف جميع وظائف المخ بعد، لكن أسرهم تقرر سحب أجهزة دعم الحياة فيتوقف القلب. وهذا يعني أن الأعضاء ستبقى دون أكسجين لفترة من الوقت قبل أن يمكن استعادتها، وهذا ما يقلق الجراحين على سلامة العضو المراد نقله.

فما الذي تغير؟

الآن يمكن للأطباء إزالة تلك القلوب ووضعها في آلة "تعيد تنشيطها" ، وتضخ الدم والمواد المغذية أثناء نقلها، وتوضح ما إذا كانت تعمل بشكل جيد قبل عملية الزرع المخطط لها، في عملية تعرف اختصاراً باسم DCD.

شملت الدراسة التي أجريت في مستشفيات متعددة، 180 من متلقي الزرع، نصفهم تلقوا قلوباً نقلت بالطريقة الجديدة، والنصف الآخر أعطيت لهم قلوب من متبرعين متوفين دماغيا تم نقلها على الجليد.

كان البقاء على قيد الحياة بعد ستة أشهر هو نفسه تقريباً 94٪ لمتلقي قلوب DCD، و 90٪ لأولئك الذين حصلوا على القلوب بالطريقة المعتادة، حسبما أفاد الباحثون في مجلة نيو إنجلاند الطبية.

في العام الماضي ، تم إجراء 4،111 عملية زرع قلب في الولايات المتحدة ، وهو رقم قياسي ولكنه ليس كافيا لتلبية الحاجة. يعاني مئات الآلاف من الأشخاص من قصور القلب المتقدم ولكن العديد منهم لا تعرض عليهم عملية زرع ولا يزال آخرون يموتون في انتظار واحدة.

في العام الماضي ، كان هناك 345 عملية زرع قلب من هذا القبيل في الولايات المتحدة ، و 227 حتى الآن هذا العام ، وفقا للشبكة المتحدة لمشاركة الأعضاء.

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