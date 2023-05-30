منها الشاي والكاكاو ..أطعمة ومشروبات تقوي الذاكرة

المصدر: البيان

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أكد باحثون أن نوعية الطعام والمشروبات قد تكون لها دور كبير في تحفيز الدماغ للقيام بالمهام المختلفة، وتقوية الذاكرة.

الشاي والتفاح والتوت والكاكاو

وكشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً غنياً بمادة «الفلافانول»، الموجودة في الشاي والتفاح والتوت والكاكاو، قد يكونون أقل عرضة للإصابة بفقدان الذاكرة المرتبط بالتقدم في العمر.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد أُجريت الدراسة على 3562 شخصاً تبلغ أعمارهم نحو 71 عاماً في المتوسط، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى قامت بتلقي مكمل «فلافانول 500 ملغ» يومياً، في حين تلقت الثانية حبوباً وهميةً، وذلك لمدة 3 سنوات.

وخضع المشاركون للعديد من اختبارات الذاكرة خلال فترة الدراسة، وملأوا استبيانات قيّمت نظامهم الغذائي.

ووجد فريق الدراسة أن أولئك الذين يستهلكون الفلافانول بشكل منتظم لديهم ذاكرة أفضل من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

واقترحت الدراسة أن تناول مكمل 500 ملغ من الفلافانول يومياً يمكن أن يتصدى للتأثير السلبي الذي يمكن أن يكون قد أصاب ذاكرة كبار السن بسبب انخفاض تناولهم «الفلافانول»، حيث تحسنت ذاكرة المشاركين الذين كانوا يعانون من سوء التغذية وانخفاض استهلاك الفلافانول في بداية الدراسة، بنسبة 16 في المائة بعد تناول المكمل.

ومع ذلك، أكد الباحثون في دراستهم، التي نشرت في مجلة «وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم»، أن مكملات الفلافانول ليس لها أي تأثير في الأشخاص الذين لا يعانون من نقص هذه المادة.

وقال سكوت سمول، أستاذ علم الأعصاب في جامعة كولومبيا، الذي قاد فريق الدراسة، إن النتائج تشكل جزءاً من مجموعة متنامية من الأبحاث التي «بدأت تكشف أن هناك حاجة إلى عناصر غذائية مختلفة لتقوية عقولنا المسنة»، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من استخدام هذه الدراسة، التي مولتها شركة «مارس» المصنعة للشوكولاتة، مركبات الفلافانول المستخرجة من الكاكاو، فإن الباحثين قالوا إن تناول الشوكولاتة من غير المرجح أن يوفر مستويات كافية من مركبات الفلافانول، حيث يتم تدميرها أثناء المعالجة.

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