التحفيز الدماغي المغناطيسي والاكتئاب

المصدر: (دبي - البيان)

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يشكّل علاج الاكتئاب من خلال التحفيز الدماغي المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS) أمراً واعداً؛ حيث تسهم التكنولوجيا في فكّ شيفرات التعقيدات التي لم يستطع العلماء فهمها؛ إذ يعتبر علاج الاكتئاب عبر التحفيز الدماغي المغناطيسي علاجاً غير جراحي ويمكن تخصيصه لكل مريض، ويسهم في تخفيف أعراض الاكتئاب لدى الأشخاص.

وقدّمت دراسة جديدة بعض الأفكار عن كيفية عمل هذا العلاج، فوفقاً للطبيب النفسي وعالم السلوك أنيش ميترا من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا فإنّه «يمكن استخدام التدفقات العصبية لنشاط الدماغ كوسيلة لتشخيص الاكتئاب في المستقبل».

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