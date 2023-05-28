جهاز جديد للتخلص من الشخير

المصدر: دبي -عماد عبد الحميد

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يعتبر الشخير أثناء النوم من الأمور المزعجة جداً لشريكي الحياة وقد تدفع بأحد الزوجين أحيانا للنوم في غرفة ثانية لتجنب الإزعاج الذي يسببه الشخير.

بعض الزوجات المضحيات يعتبرن شخير الزوج أشبه بسمفونية وألحان يعتدن عليها ويتكيفن معها لكن في المقابل هناك أزواج ينظرون إلى الأمر على أنه مأساة، الأمر الذي يسبب الطلاق العاطفي والفعلي لديهم معتبرين أن الأمر يسبب لهم ضغطا وأرقا نفسيا وانزعاجا بالغا لا يمكن الصبر عليه وهو مرض خطير يؤثر على العلاقة الزوجية.

من الناحية الطبية يؤكد الأطباء وخبراء الأمراض الصدرية واضطرابات النوم أن الشخير يعد من الأمراض المزمنة التي تتعلق بضيق مجرى التنفس العلوي وهو ما يحول دون دخول الهواء من خلاله مما يسبب هذا الصوت وقد يتطور إلى انقطاع كامل في تيار الهواء الداخل إلى الرئتين وبالتالي هبوط مستوى الأكسجين في الدم كما أن هناك عوامل أخرى منها التدخين وزيادة الوزن ووجود مشكلة في الأنف والحلق تستوجب التشخيص المناسب ومن ثم العلاج الصحيح لها.

وأكد خبراء علم النفس أن انفصال الأزواج كل واحد منهما في غرفة لوحده يسبب الطلاق العاطفي والانفصال الجسدي وأضراره كثيرة أكبر من أضرار الشخير التي لها حل من خلال تشخيص أسباب المرض ومن ثم العلاج اللازم أو التعايش مع الأمر.

ورغم ان الشخير ظاهرة عالمية موجودة، الا ان حدتها تزيد في المنطقة العربية بسبب السمنة وزيادة الوزن الامر الذي دفع بأحد الشركات الأمريكية المتخصصة في الابتكارات التي تساهم في جودة الحياة للمرضى من طرح أحدث جهاز بلازما "كومبليتر" للتخلص من الشخير في مؤتمر ومعرض اكاديمية الشرق الأوسط للأنف والأذن والحنجرة الذي يختتم فعالياته اليوم في فندق فستيفال سيتي دبي.

ويمتاز الجهاز الجديد عن الأجهزة التقليدية القديمة إلى جانب التسهيل على الأطباء في الوصول إلى الأماكن المراد علاجها بدقة متناهية بنزف قليل جدا، وقلل من الآلام المصاحبة للعملية وبات بإمكان المريض الخروج من المستشفى بنفس اليوم والتعافي التام بعد 10 أيام.

وتؤكد الشركة المصنعة التي حرصت على التواجد في المعرض المصاحب لمؤتمر الأنف والأذن والحنجرة ان إمارة دبي تعد بوابة الشرق والغرب للتسويق والترويج لابتكاراتها من الأجهزة الطبية خاصة في ظل الطلب التنامي على الأجهزة والمعدات الطبية ونمو قطاع الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن 10_15 % سنويا

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