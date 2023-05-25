مركّب كيميائي يجدد الأعصاب

المصدر: (دبي ــــــ البيان)

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حددت ورقة بحثية جديدة، نُشرت الأربعاء بدورية «نيتشر»، مركّباً كيميائياً جديداً يمكنه تحفيز تجديد الأعصاب عقب الإصابة، فضلاً عن حماية أنسجة القلب من الأضرار الناتجة عن النوبة القلبية. وقال الباحثون إنّ مركباً كيميائياً يسمى «1938» ينشط مسار إشارات PI3K ويشارك في نمو الخلايا.

وبيّنت نتائج هذا البحث المبكر أن المركب الكيميائي زاد من نمو الخلايا العصبية، وفي النماذج الحيوانية، قلل من تلف أنسجة القلب، ولا توجد حالياً أدوية معتمدة لتجديد الأعصاب، والتي يمكن أن تتضرر نتيجة الإصابة أو المرض، لذلك ثمَّة حاجة ملحة إلى مثل هذه الأدوية.

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