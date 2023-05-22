كم عدد أكواب الشاي المفيدة للجسم في اليوم ؟

المصدر: البيان

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يحتوي الشاي على عناصر معدنية مختلفة ومضادات للأكسدة وفيتامينات وجميع هذه المواد ضرورية ومفيدة لجسم الإنسان.

وكشف الدكتور أندريه تياجيلنيكوف، أخصائي الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة بموسكو: إن تناول كمية معتدلة من الشاي في اليوم مفيد، لأنه يحتوي على مادة التانين المضادة للأكسدة. ولكن عند الإفراط في تناول الشاي فإن هذه المادة تبدأ تعيق امتصاص الحديد من الطعام. لذلك لكي يحصل الجسم على الفائدة من تناول الشاي، يجب تناول 3-4 أكواب منه في اليوم، وعدم تناوله بدلا من الماء".

وأوضح أن الإفراط في تناول الشاي يمكن أن يؤدي إلى الأرق وزيادة الإثارة لأنه يحتوي على الكافيين. بالإضافة إلى ذلك له خصائص مدرة للبول.

وقال : "تحتوي أوراق الشاي على عناصر معدنية مختلفة، ومضادات للأكسدة وفيتامينات. وجميع هذه المواد ضرورية ومفيدة لجسم الإنسان. فمثلا تساعد مادة البوليفينول في منع تطور تصلب الشرايين والسكري وارتفاع ضغط الدم". ولكن تناول الشاي ليس وسيلة للوقاية من الأمراض، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار الأخصائي، إلى أن الشاي يجب تخميره بصورة صحيحه لكي نحصل منه على الفائدة المطلوبة. فلتخمير الشاي الأسود يجب استخدام ماء بدرجة حرارة 100 درجة مئوية، أما الشاي الأخضر فيجب أن تكون درجة حرارة الماء 60-80 درجة مئوية. ويجب تناول الشاي فور تخمره، لأنه بعد مضي بعض الوقت يفقد جميع خصائصه المفيدة.

وأضاف: "يمكن إعادة تخمير الشاي، حيث يمكن تخمير أوراق الشاي الأسود مرتين أما الشاي الأخضر فيمكن تخميره 3-4 مرات دون الاضرار بالصحة. أما أكياس الشاي فلا ينصح بتخميرها أكثر من مرة واحدة".

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