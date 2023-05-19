نقص فيتامين "د" يزيد فرص الإصابة باعتلال الأعصاب السكري

المصدر: وام

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أظهرت دراسة أجراها باحثون في جهات صحية وعلمية في الإمارات ، أن نقص فيتامين (د) يلعب دورًا مهمًا في تطور الاعتلال العصبي لدى مرضى السكري.

وأوصت الدراسة التي نشرها بنك الأبحاث الطبية على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بضرورة التأكد من أن مستويات فيتامين (د) لدى جميع مرضى السكري من النوع الثاني تقع ضمن المعدل الطبيعي، إضافة إلى المحافظة على كتلة الوزن المناسبة، وذلك لتقليل فرص إصابتهم بالاعتلال العصبي.

وكشفت الدراسة التي شملت 600 مريض بالسكري من النوع الثاني، أن انتشار نقص فيتامين (د) مرتفع بشكل ملحوظ لدى الذين يعانون من اعتلال الأعصاب السكري، حيث سجل 83 بالمئة منهم مستويات قليلة أو غير كافية من النسبة المطلوبة وفقا للتوصيات الطبية المعتمدة عالميا.

وأشارت الدراسة إلى أن نقص فيتامين (د) يعد مشكلة صحية عامة شائعة على مستوى العالم ناتجة بالدرجة الأولى عن ساعات التعرض المحدودة لأشعة الشمس.

وأوضحت الدراسة أن اعتلال الأعصاب السكري هو أحد مضاعفات الأوعية الدموية الدقيقة لمرض السكري، وغالبا يمكن الوقاية منه أو إبطاء تقدمه عن طريق التحكم في مستوى سكر الدم بانتظام واتباع نمط حياة صحي.

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