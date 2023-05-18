النظام الغذائي النباتي لا يضر بقيمة وغنى حليب الأم

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت دراسة حديثة أنّ النظام الغذائي النباتي لا يؤثر في تركيزات فيتامين ب2 والكارنتين بحليب الأم، وهي عناصر مغذية أساسية للرضع، وفقاً لورقة بحثية نشرتها جامعة أمستردام خلال الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية للأطفال.

ولم تظهر الأمهات المرضعات اللاتي يتبعن نظاماً غذائياً نباتياً أي اختلاف في تراكيزات ب2 أو الكارنيتين عن مثيلاتهن ممن يتبعن نظاماً غذائياً كاملاً، رغم وجود العناصر سالفة الذكر بشكل أعلى تركيزاً في المنتجات الحيوانية.

وقالت هانا يونكر، الباحثة الرئيسية في الدراسة، إنّ النظام الغذائي للأم يؤثر بشكل كبير على التركيب الغذائي للحليب البشري، وهو أمر مهم لنمو الأطفال، مع ظهور الأغذية النباتية في جميع أنحاء العالم، وميول بعض الأمهات المرضعات إلى الحمية النباتية، هناك مخاوف بشأن القيمة الغذائية لحليبهن، وكان من المهم معرفة ما إذا كانت تركيزات الحليب من تلك العناصر الغذائية مختلفة في النساء المرضعات اللائي يتبعن نظاماً غذائياً نباتياً.

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