خوارزمية يمكنها التنبؤ بأمراض الكلى

المصدر: (دبي - البيان)

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طور باحثون من معهد سانفورد بورنهام بريبيس للاكتشاف الطبي في كاليفورنيا، والجامعة الصينية في هونغ كونغ، نهجاً حسابياً؛ للتنبؤ بما إذا كان الشخص المصاب بمرض السكري من النوع الثاني سيصاب بأمراض الكلى، وهي مضاعفات متكررة وخطيرة لمرض السكري.

يمكن أن تساعد النتائج، التي نُشرت في مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز»، الأطباء على الوقاية من أمراض الكلى، أو إدارتها بشكل أفضل لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. تعتمد الخوارزمية الجديدة على قياسات عملية، تسمى مثيلة الحمض النووي، التي تحدث عندما تتراكم تغييرات طفيفة في حمضنا النووي.

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