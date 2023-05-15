فأر مصاب بـ«مرض نادر» يفتح باب الأمل

المصدر: (دبي - البيان)

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نجح العلماء، للمرة الأولى، في تطوير أول نماذج الفئران التي تحتوي على جين بشري مشوه مسؤول عن مرض وراثي نادر، يسمى تضخم الغدة الكظرية الخلقي.

قد يساعد الاختراق العلمي في تطوير علاجات جديدة للأشخاص الذين يعانون من النوع الأكثر شيوعاً من تضخم الغدة الكظرية الخلقي، حيث يتسبب هذا المرض فيما يعرف بـ «سن البلوغ المبكر»، وامتلاك الفتيات سمات ذكورية، ومشكلات صحية مختلفة. يُعالج هذا المرض حالياً ببدائل هرمون الستيرويد، لكن قد يكون لهذا النهج العلاجي في أغلب الأحيان آثار جانبية ضارة، وغير محمودة النتائج.

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