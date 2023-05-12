أطعمة تخفض نسبة الكوليسترول

المصدر: البيان

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الكوليسترول مادة شمعية توجد في الدم، ويحتاج الجسم إلى مادة الكوليستيرول لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبَّب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية، وهناك بعض الأطعمة تؤدي إلى انخفاض مستويات الكوليسترول.

وأوصى خبراء التغذية بهذا الأطعمة التي تؤدي إلى خفض الكوليسترول وهي:

- الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسلمون.

- الشوفان.

- الفول.

- المكسرات.

- التفاح والعنب والفراولة والبرتقال.

وتنشط هذه الأطعمة إنزيما يسمح بتحويل الكوليسترول الإضافي في الجسم إلى أملاح الصفراء، ما يساعد على تحويل الدهون إلى طاقة.

وتساعد هذه العملية على خفض نسبة الكوليسترول في الجسم وتجعلك تشعر بالنشاط.

وتقول منظمة Heart UK أن الألياف القابلة للذوبان يمكن أن تشكل هلاما يرتبط بالأحماض الصفراوية الغنية بالكوليسترول في الأمعاء.

وهذا يساعد على الحد من كمية الكوليسترول التي يتم امتصاصها من أمعائك إلى مجرى الدم.

وتقول الجمعية الخيرية: "يتعين على كبدك بعد ذلك أن يأخذ المزيد من الكوليسترول من دمك لإنتاج المزيد من الصفراء، ما يخفض نسبة الكوليسترول في الدم".

ويعتبر الشوفان مصدرا رائعا لهذه الألياف القوية القابلة للذوبان، ويمكن الاستمتاع به كوجبات إفطار أو وجبات خفيفة أو إضافات للوصفات، وفقا لروسيا اليوم.

وبصرف النظر عن تأثيرها على الكوليسترول، تقدم كل هذه الأطعمة مزيجا رائعا من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة التي يمكن أن تكمل جوانب أخرى من صحتك.

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