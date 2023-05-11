طبيب يحذر من خطورة الهاتف المحمول على القلب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذر طبيب مصري من خطورة استعمال الهاتف المحمول على القلب.

وكشف الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ أمراض القلب، أن هناك دراسة تم إجراؤها على نحو 200 ألف شخص لمعرفة تأثير الموجات الكهرومغناطيسية الناتجة من استخدام الهاتف على القلب.

وقال الحديدي، خلال مداخلة هاتفية أمس مع قناة «دي إم سي»، إن الدراسة خلصت إلى أن استعمال الهاتف المحمول بكثرة يزيد الإصابة بأمراض القلب.

وأضاف أن الباحثين وجدوا أن نسبة الأشخاص الذين يتحدثون بالهاتف المحمول أكثر من نصف ساعة في الأسبوع بمعدل أكثر من 5 دقائق في اليوم تكون نسبة إصابتهم بأمراض القلب أكثر من 12% لدى الشخاص العاديين.

وذكر أنه كلما كان الهاتف المحمول أقرب من المخ كانت نسبة الإصابة أعلى، مشيراً إلى أن الانفعالات الكثيرة وطريقة استخدام الهاتف تؤثر بصورة كبيرة.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز