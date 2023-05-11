«مسدس طبي» لخياطة الجروح

المصدر: (دبي ـــ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف العلماء من الجامعة التكنولوجية القومية الروسية للبحوث العلمية عن أول مسدس طبي مصغّر في روسيا لخياطة الجروح الصغيرة والمتوسطة، وكذلك لوقف النزيف، حسب قناة «روسيا اليوم». وحصل الأخصائيون الروس على براءة اختراع لهذا الجهاز. أفادت بذلك وكالة «نوفوستي» الروسية.

ويخلق الابتكار الجديد ظروفاً مواتية لشفاء الجروح سريعاً ويمنع دخول العدوى إليها. ويتميز المسدس بأنه محمول وصغير الوزن، ويتم وضعه في حقيبة صغيرة يمكن حملها بسهولة من قبل شخص واحد.

قبل بدء العمل يتم تثبيت محقنتيْن بسعة 20 مليلتراً مع البوليمرات الحيوية والمستحضرات الطبية في المسدس الطبي، كما يتم توصيل محقنة ثالثة مع مستحضر يربط الجرح عن طريق منفذ خاص. عندما يتم سحب الزناد، يقوم النظام بجمع كل هذه المكونات، مما يخلق مادة حيوية تُسرّع تجديد الأنسجة وتوقف النزيف. وضع العلماء في أساس مادة الشفاء هيدروجيلاً (هلاماً هيدروليكياً) مصنوعاً من البوليمرات الطبيعية والجيلاتين. يمكن أيضاً أن تضاف إليهما مضادات حيوية أو أدوية التخدير، ويمكن تغيير نسبها بسهولة.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز