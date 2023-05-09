هيدروجيل مطور يقضي على سرطان الدماغ لدى الفئران

المصدر: (دبي - البيان)

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نظف هيدروجيل مطور حديثاً، تم اختباره على الفئران، آثار مرض الورم الأرومي الدبقي ومنعه من العودة. وكان الهيدروجيل فعالاً لدرجة أنه كان هناك معدل بقاء «مذهل» بنسبة 100 % في الحيوانات، وفق «ساينس ألرت». وعلى الرغم من أنه من غير المؤكد أن العلاجات نفسها ستحقق هذا المستوى من النجاح لدى البشر، إلا أنه نهج جديد واعد للغاية.

ويغطي الهيدروجيل التجويف السرطاني والأخاديد الرقيقة التي خلفتها إزالة الورم بالتساوي، ويطلق جسماً مضاداً على مدى عدة أسابيع. ويبدو أن العلاج يصل إلى أجزاء من موقع الورم يمكن أن تفوتها الأدوية الأخرى.

وتقول بيتي تايلر، أستاذة جراحة الأعصاب من جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور: «لا نرى عادة نجاة بنسبة 100 % في نماذج الفئران لهذا المرض. التفكير في أن هناك إمكانية لهذه التركيبة الجديدة من الهيدروجيل لتغيير منحنى البقاء على قيد الحياة لمرضى الورم الأرومي الدبقي، أمر مثير للغاية».

وهذه القدرة على توصيل الأدوية والأجسام المضادة معاً - تقديم كل من العلاج الكيميائي والعلاج المناعي في وقت واحد - هي جزء آخر مما يجعل الهيدروجيل مميزاً.

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