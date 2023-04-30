تقنية ثورية لعلاج الرجفان البطيني

المصدر: دبي - البيان

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نجح أطباء أمريكيون من مستشفى جامعة واشنطن ضمن تجربة أولية في علاج بعض المرضى من حالة عدم انتظام ضربات القلب المعروف باسم الرجفان البطيني، معتمدين على تسليط نوع من الأشعة على المنطقة المستهدفة في القلب، وفق «سكاي نيوز عربية». والباحثون على وشك البدء بتطبيق دراسة وتجربة نجاعة جرعة سريعة من الإشعاع لمرة واحدة في محاربة الرجفان البطيني المهدد للحياة.

ووفق الأطباء فإن الإجراء الإشعاعي لعلاج عدم انتظام ضربات القلب يتضمن تسليط حزمة آمنة من الأشعة التي تسمى فوتونات على المنطقة المستهدفة.

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