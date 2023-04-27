مرض خطير وراء تنميل اليدين ليلاً

المصدر: البيان

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كشف أطباء عن مرض خطير وراء الشعور بتنميل اليدين ليلاً، مشيرين إلى أن وضعية النوم ليست السبب الوحيد لذلك.

وأوضح الأطباء، في دراسة نشر تفاصيلها موقع «الشرق الأوسط» الإخباري، أنه غالباً ما يكون سبب تنمل اليدين في الليل وضعية نوم غير مريحة كالنوم على وسادة غير مناسبة.

وقالوا إن النوم على أحد الجانبين غالباً ما يسبب تنميل الذراع؛ لذلك يجب اختيار وسادة يكون ارتفاعها مساوياً للمسافة من الكتف إلى الرأس من أجل الحفاظ على خط فسيولوجي مساوٍ تماما لخط العمود الفقري.

ولفتوا إلى أنه إذا كان الشخص يرغب في النوم على بطنه فمن الأفضل له اختيار وسادة صغيرة غير عالية، لكن أحياناً يكون سبب تنميل اليدين مرضاً خطيراً مثل متلازمة العضلة الأخمعية.

وبيَّنوا أن هذه العضلة تقع حول العمود الفقري العنقي، وهي المسؤولة عن حركة الرأس، كما يمكن أن تتشنج نتيجة تكرر حركة مفاجئة غير معتادة أو وضعية جلوس أو النظر باتجاه واحد خلال فترة طويلة.

واستناداً إلى ذلك يمكن أن تضغط هذه العضلة على الأعصاب والأوعية الدموية التي تمر عبر أليافها، ما يؤدي إلى الشعور بالألم في الرقبة نفسها وفي الذراع أيضاً، ويصاحبه صداع عند البعض؛ لذلك يجب في حالات الألم الشديد تناول أدوية مسكنة وتدليك المنطقة وإجراء تمارين معينة.

وكشفوا أن السبب الآخر لتنميل اليدين «متلازمة النفق الرسغي»، موضحين أن هذا النفق يقع في الرسغ وتمر عبره الأوعية الدموية والأعصاب إلى الأصابع وعضلات مشط اليد، ويعاني هذه المتلازمة عادة لاعبو التنس والرياضيون والمبرمجون.

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