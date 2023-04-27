10 أطعمة يجب أن تتخلى عنها لخطرها على صحتك

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قد تعتقد أن بعض الوجبات اللذيذة والغير صحية التي تتناولها غير مضرة، أو ليست على قدر كبير من الضرر، ولكن الحقيقة صادمة، فهذه الوجبات يمكن أن تودي بحياتك، خاصة إذا أدمنت عليها وغدوت غير قادر على منع نفسك عنها، فجسمك من سيدفع الثمن.

يعود السبب الجذري لبعض من الأمراض لسوء التغذية، إذ يمكن أن يزيد ذلك من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكري من النوع الثاني، وما لا يقل عن 13 نوعاً مختلفاً من السرطان، بحسب موقع "العربية نت".

كذلك النظام الغذائي الجيد أمر حيوي لصحة الجسم والعقل، فما الأطعمة التي يجب أن نتخلى عنها أو على الأقل نخفف منها، من أجل الحفاظ على صحة جيدة؟

1 - الدونات

يقول خبير التغذية الرياضية روب هوبسون، إن «كعكة واحدة من المربى تحتوي على نحو 330 سعرة حرارية و5 ملاعق صغيرة من السكر في وجبة واحدة، إضافة إلى كونها غنية بالدهون المشبعة»، بحسب موقع «ذا صن».

2 - النقانق

بحسب روب، فإن النظام الغذائي الغني باللحوم المصنعة مثل النقانق هو عامل خطر للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

3 - الكولا

كذلك تعتبر الكولا شراباً غير صحي، فالعلبة الواحدة من الكوكا تحتوي على 7 ملاعق صغيرة من السكر. والسعرات الحرارية الموجودة في هذا المشروب وغيره من المشروبات المحلاة فارغة لأنها لا تحتوي على مواد غذائية أخرى، ويمكن أن تؤدي الزائدة إلى زيادة الوزن وضعف صحة الأسنان.

4 - الدجاج المقلي

يحتوي على أكوام من الملح التي يمكن أن تزيد من ضغط الدم عند تناولها بكميات زائدة. وتحتوي اثنتان فقط من أفخاذ الدجاج المقلي على ما يقرب من 500 سعر حراري، و2.5 غرام من الملح وكميات عالية من الدهون المشبعة.

5 - حبوب الإفطار

بعض حبوب الإفطار مدعمة بالمواد المغذية ولا تحتوي على نسبة عالية من السكر، مما يجعلها خياراً جيداً لتناول الإفطار كجزء من نظام غذائي متوازن. مع ذلك، فإن بعضها يشبه إلى حد كبير الحلوى لأنها تحتوي على كميات عالية من السكر وحتى قطع الشوكولاتة. ومن الأفضل الابتعاد عنها.

6 - غرانولا

تعتبر الغرانولا خيار إفطار صحي، لكن الحقيقة هي أن الغرانولا يمكن أن تحتوي على الكثير من السكر والزيت وفي بعض الحالات، إضافة الملح.

7 - السكر الأبيض

ومن المعروف أن السكر الأبيض مرتبط بزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسمنة. وينصح الخبراء هؤلاء الذين لا يمكنهم شرب الشاي أو القهوة دون إضافة ملاعق صغيرة من السكر، تجربة المحليات البديلة الطبيعية بكميات معتدلة.

8 - الشوكولاتة عالية البروتين

حذر روب من ألواح الشوكولاتة عالية البروتين، مشيراً إلى أن العديد من العلامات التجارية لألواح الشوكولاتة تنتج الآن أنواعاً عالية البروتين ولكن في حين أنها قد تحتوي على ما يصل إلى 20 غراماً من البروتين، إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر (حوالي 3 ملاعق صغيرة)، وتحتوي على كميات عالية من الدهون المشبعة.

9 - الشوكولاتة البيضاء

يمكن أن تحتوي الشوكولاتة البيضاء على نسبة عالية من السكريات، وهذا ما يمنحها ذلك المذاق الحلو ويساعد على إزالة المرارة التي تحتويها الشوكولاتة الداكنة. ويمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر المضاف إلى مشكلات صحية في الفم وبأسناننا.

10 - عصير الفاكهة

بعض عصائر الفاكهة تحتوي بالفعل على سكر إضافي، إضافة إلى السكريات الطبيعية التي توفرها الفاكهة. ويقترح روب فحص الملصق، فإذا رأيت سكراً مضافاً في قائمة المكونات، فاختر علامة تجارية مختلفة.

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