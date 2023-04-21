علاج الاكتئاب بالكلام يقلل مخاطر النوبات القلبية

المصدر: دبي- البيان

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خلصت دراسة قادها فريق من المتخصصين إلى أن علاج الاكتئاب بالكلام يمكن أن يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية، والسكتات الدماغية في وقت لاحق من الحياة.

ووجدت الأبحاث السابقة أن أولئك الذين يعانون من حالة صحية عقلية هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويعتقد العلماء الآن أن العلاج الناجح للاكتئاب من خلال العلاج السلوكي المعرفي (CBT) لا يمكن أن يساعد الدماغ فحسب، بل أن يحسن صحة القلب أيضاً.

وفي الدراسة الجديدة، وطبقاً لتقرير نشره موقع روسيا اليوم، حلل باحثو كلية لندن الجامعية بيانات 636955 شخصاً فوق سن 45 عاماً، فحصلوا على هذا العلاج عبر خدمة تحسين الوصول إلى العلاجات النفسية (IAPT) في إنجلترا، بين عامي 2012 و2020.

وتقدم الخدمة المجانية العلاج المعرفي السلوكي والاستشارة والمساعدة الذاتية الموجهة، مع تقديم الجلسات إما وجهاً لوجه بشكل فردي وإما في مجموعات عبر الإنترنت.

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