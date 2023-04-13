غانا أول دولة توافق على استخدام لقاح مضاد للملاريا للأطفال

المصدر: أ ب

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أصبحت غانا أول دولة تجيز لقاحا جديدا مضادا للملاريا للأطفال قد يوفر حماية أفضل ضد المرض الذي يفتك بمئات الآلاف كل عام.

وأشارت النتائج الأولية للاختبار المبكر للقاح الجديد، الذي تم تطويره في جامعة أكسفورد، إلى أن اللقاح أكثر فعالية من لقاح الملاريا الوحيد المسموح باستخدامه الآن من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الشركة المصنعة للقاح في بيان أن هيئة الغذاء والدواء في غانا أجازت يوم الخميس استخدامه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و36 شهرا، وهي المجموعة الأكثر عرضة للوفاة نتيجة الإصابة بالملاريا.

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